В Україні течуть річки крові та сліз: Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський Франциск у неділю відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни, і закликавши до негайного припинення бойових дій, повідомляє Радіо Ватикану.
"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.
Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.
"У цій мученицькій країні потреба в гуманітарній допомозі зростає з кожною годиною. Війна – це божевілля, будь ласка, зупиніться", – сказав він.
Далі по темі
Ватикан на боці України
- Глава Римо-католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Точну дату візиту поки що не анонсовано.
- 30 листопада Зеленський покликав Папу Римського в Україну, назвавши це "киснем, який так необхідний". Глава держави наголосив, що зустріч на українській землі стане доленосною подією. Український лідер зустрічався з главою Римо-католицької церкви єдиний раз у лютому 2020 року.
- 18 квітня Папа Римський Франциск заявив, що із занепокоєнням стежить за військовим загостренням на Донбасі, де останні місяці були порушення режиму припинення вогню.