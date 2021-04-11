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Вакцина Pfizer виявилася менш ефективною проти південноафриканського штаму COVID-19

11 квітня, 10:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У дослідженні взяли участь 150 осіб

Південноафриканський штам коронавірусувиявився більш стійким до вакцини Pfizer.

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До такого висновку дійшли ізраїльські вчені, пише The Times of Israel.

Вакциною Pfizer в Ізраїлі вакцинували понад мільйон громадян. У дослідженні участь взяли 150 осіб, у яких був позитивний результат на коронавірус, незважаючи на те що вони були вакциновані.

Результати показують, що південноафриканський варіант в порівнянні з вихідним штамом і британським варіантом здатний подолати захист вакцини.

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Як з'ясувалося, частка південноафриканського штаму COVID-19 у вакцинованих виявилася у вісім разів вище, ніж його частка серед інфікованих, які не отримали щеплення.

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Водночас інше дослідження, проведене Pfizer, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про підтвердження поставки в Україну додаткових близько мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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