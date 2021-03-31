Ліки від глистів у худоби виявилися недієвими проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не використовувати антипаразитарний засіб івермектин для лікування COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву ВООЗ, зроблену 31 березня.

Цей препарат використовується переважно від глистів і бліх у худоби, але в деяких державах заявили про його ефективність проти коронавірусу.

Але в ВООЗ підкреслили "дуже низьку достовірність" того, що івермектин знижує шанс загинути, потрапити до лікарні під час COVID-19 або позбутися вірусу.

"Ми рекомендуємо не використовувати івермектин на пацієнтах з COVID-19, крім як під час клінічних випробувань. Ця рекомендація застосовується до пацієнтів з будь-яким ступенем тяжкості захворювання і тривалістю симптомів", – йдеться в рекомендаціях організації.

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Цікаво, що доказів ефективності цього препарату проти коронавірусу не змогла знайти навіть його компанія-виробник Merck.

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Рішення ВООЗ засноване на результатах 16 досліджень за участю 2400 осіб. У деяких експериментах івермектин порівнювали з уже доведено недієвим під час COVID-19 препаратом гідроксихлорохін.

"Ми боремося з надмірним використанням недоведених методів лікування (особливо – деякими з цих перепрофільованих ліків) в різних частинах світу. Шкоди від них може бути більше, ніж користі", – заявила представниця ВООЗ.

Раніше проти застосування івермектіну під час COVID-19 виступили Європейське агентство з лікарських препаратів і Управління продуктів і медикаментів США.

Нагадаємо, торік влада болівійського міста Тринідад роздавала жителям івермектин, запевняючи, що це допомагає від коронавірусу.

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А як можуть лікувати коронавірус плазмою крові перехворілих, дивіться у відеосюжеті:

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