ВООЗ: пандемія COVID-19 тільки посилюється

Минулого тижня було зафіксовано майже стільки ж нових випадків хвороби, як у перші п'ять місяців пандемії

Пандемія COVID-19 продовжує посилюватися у всьому світі – зростає як кількість нових випадків зараження, так і смертей.

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Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус на брифінгу в Женеві.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Кількість нових випадків зростає 9-й тиждень поспіль, а смертей – 6-й тиждень поспіль", зазначив він.

За словами Гебреісуса, якщо поглянути на світову динаміку, то минулого тижня було зафіксовано майже стільки ж нових випадків хвороби, як у перші п’ять місяців пандемії.

Він додав, що, незважаючи на поліпшення епідемічної ситуації в деяких регіонах, багато країн на цей момент переживають значні темпи поширення хвороби. Особливе ВООЗ лякає ситуація в Індії.

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Нагадаємо, близько тижня тому Гебреїсус стверджував, що вже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом у світі може стабілізуватися.

Відзначимо, по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.

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