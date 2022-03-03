Слідом за Україною та Грузією ще одна країна подає заявку на вступ до ЄС

Заява про вступ була адресована президенту Франції Еммануелю Макрону

Санду підписала заявку про вступ Молдови до Євросоюзу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Майя Санду підписала заявку про вступ Молдови до Євросоюзу. Про це вона розповіла на брифінгу .

"Доросління зайняло у нас 30 років. Було багато невдач і зроблено кроки тому. Тепер, зі засвоєними уроками, ми готові взяти на себе відповідальність за наше майбутнє. Ми хочемо жити мирно, у демократичному та процвітаючому суспільстві – частині вільного світу", – сказала вона.

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Найближчими днями заява буде подана до Брюсселя.

3 березня також і Грузія подала заявку на набуття статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу за прискореною процедурою.

Як заявив голова правлячої "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе, спочатку уряд планував подати заявку в ЄС у 2024 році, але, "з огляду на загальний політичний контекст і нову реальність", влада вирішила прискорити процес.

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Україна та ЄС

1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Президент України Володимир Зеленський після вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу .

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Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу, заявив 28 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Проте зазначимо, що це він сказав до того, як Україна направила заявку на членство.