Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Вучич лідирує на виборах президента у Сербії

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 02:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Соціаологи прогнозують, що він набере 59,8% голосів
Ймовірно, Вучич піде на другий президентський термін/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ймовірно, Вучич піде на другий президентський термін/Фото: колаж: "Сьогодні"

Чинний президент Сербії Александр Вучич може перемогти на президентських виборах й піти на другий термін. Згідно з прогнозом соціологічних служб Ipsos і CeSID, він набере 59,8% голосів.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Деталі

Як показують прогнози Ipsos і CeSID, в парламентських виборах Сербська прогресивна партія Вучича повинна посісти перше місце та набрати 43,6% голосів.

Опозиційний альянс "Єдність заради перемоги" відстає від них, набравши 12,9% голосів. Сербська прогресивна партія Вучича, швидше за все, не зможе отримати достатньо місць у парламенті з 250 осіб, щоб правити поодинці. Тому їй доведеться шукати партнерів по коаліції.

Соціалістична партія Сербії, давній союзник Сербської прогресивної партії, і ймовірний партнер по коаліції, займає третє місце з 11,6% голосів.

Реклама

За даними Державної виборчої комісії, явка за підрахунком 7,7% виборців склала 58,54%.

Варто зазначити, що Вучич балотувався на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність, якраз в той момент, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Захід чинив тиск на Сербію, змусивши її вибирати між традиційними зв'язками з Москвою і прагненням вступити в ЄС.

Про Александра Вучича

Александар Вучич — сербський політик, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був прем'єр-міністром Сербії (2014–2017), першим віцепрем'єром (2012–2014), міністром оборони (2012–2013) та міністром інформації (1998–2000). Голова Сербської прогресивної партії.

Реклама

Двічі (у 2004 і 2008) невдало балотувався у мери Белграда. Після дострокових парламентських виборів у 2014 сформував коаліційний уряд.

Нагадаємо, Сербія відмовляється від угоди з Косово та перекидає туди війська.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 квітня
1
Особовий склад 18000
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артилерія 325
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 105
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1249
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти