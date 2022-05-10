Японія ввела другий пакет санкцій проти РФ: хто потрапив до "чорного списку"

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.
Про це повідомляє Reuters.
Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, главарі "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.
Окрім іншого, Японія запровадила низку експортних санкцій. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорацію "Тактичне ракетне озброєння".
Санкційний зашморг
- З'явилися відомості, що Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.
- Як повідомляє німецьке агентство DW , першим елементом пакета стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідальних за нелюдську облогу Маріуполя".
- За даними агенції Bloomberg, Євросоюз додасть до шостого пакету санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії, резидентами та організаціями із РФ.