Німеччину чекає транспортний колапс – що відбувається

Жителям Німеччини і туристам дали всього півдня, щоб придумати маршрути без використання поїздів

Німці підтримують страйк і готуються їхати іншим транспортом / Колаж "Сегодня"

Сьогодні вночі пасажирів залізниці Німеччини, керованих основним залізничним оператором Deutsche Bahn, чекає неприємний сюрприз. У вівторок вдень профспілка машиністів GDL вирішила провести дводенний загальнонаціональний страйк. Очікуються затримки і скасування поїздів по всій Німеччині.

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Про це повідомляє DW.

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Розклад страйкому

Увечері 10 серпня почнуть страйкувати машиністи вантажних потягів;

На світанку в середу не вийдуть на роботу машиністи пасажирських перевезень;

Закінчиться страйк орієнтовно о 2 годині ночі в п'ятницю, 13 серпня.

Причина зупинки

Головною причиною називається провал переговорів профспілок з керівництвом Deutsche Bahn, які йшли кілька місяців. Машиністи вимагали підвищення зарплати. Однак керівництво оператора Deutsche Bahn, який постраждав від пандемії коронавирусу і недавніх повеней, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Однак профспілка наполягала на майже 4% протягом двох років, повідомляє газета Bild.

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"Наші люди працювали, як і всі інші. Ось чому вони мають право на адекватне підвищення заробітної плати. Залізничники в нашій країні ситі по горло", – заявив виданню один член профспілки.

Реакція людей

Представники влади Німеччини та Deutsche Bahn заявляють, що профспілки повелися некоректно по відношенню до громадян країни, оскільки не дали їм достатнього часу, щоб змінити свої маршрути у зв'язку зі страйком.

У соціальних мережах звучить як критика, так і підтримка залізничників.

"Довелося скасувати завтра поїздку в Кельн через #bahnstreik. Це сумно, тому що я хотіла зустрітися з другом, якого не бачила 10 років. У всякому разі, я повністю солідарна з робітниками", – написала у Твітері одина з користувачів.

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Цей хлопець також підтримав працівників залізниці Німеччини

Нагадаємо, що для Німеччини це не перший загальнонаціональний страйк. У грудні 2018 року спочатку страйкували пілоти літаків , а після естафету підхопили залізничники . Як і зараз, вони хотіли підвищення зарплати.