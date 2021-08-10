Германию ждет транспортный коллапс – что происходит

Жителям Германии и туристам дали всего полдня, чтобы придумать маршруты без использования поездов

Немцы поддерживают забастовку и готовятся ехать другим транспортом / Коллаж "Сегодня"

Сегодня ночью пассажиров железных дорог Германии, управляемых основным железнодорожным оператором Deutsche Bahn, ждет неприятный сюрприз. Во вторник днем профсоюз машинистов GDL решил провести двухдневную общенациональную забастовку. Ожидаются задержки и отмена поездов по всей Германии.

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Об этом сообщает DW.

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Расписание стачкома

Вечером 10 августа начнут бастовать машинисты грузовых поездов;

На рассвете в среду не выйдут на работу машинисты пассажирских перевозок;

Закончится забастовка ориентировочно в 2 часа ночи в пятницу, 13 августа.

Причина остановки

Главной причиной называется провал переговоров профсоюзов с руководством Deutsche Bahn, которые длилась несколько месяцев. Машинисты требовали повышения зарплаты. Однако руководство оператора Deutsche Bahn, пострадавшего от пандемии коронавируса и недавних наводнений, предлагало GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Профсоюз настаивал на почти 4% в течении двух лет, сообщает газета Bild.

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"Наши люди работали, как и все остальные.Вот почему они имеют право на адекватное повышение заработной платы.Железнодорожники в нашей стране сыты по горло", – заявил изданию один член профсоюза.

Реакция людей

Представители властей Германии и Deutsche Bahn заявляют, что профсоюзы повели себя некорректно по отношению к гражданам страны, поскольку не дали им достаточного времени, чтобы изменить свои маршруты в связи с забастовкой.

В социальных сетях звучит как критика, так и поддержка железнодорожников.

"Пришлось отменить завтра поездку в Кёльн из-за #bahnstreik.Это печально, потому что я хотела встретиться с другом, которого не видела 10 лет.Во всяком случае, я полностью солидарна с рабочими", – написала в Твиттере одина из пользователей.

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Этот парень также поддержал работников железной дороги Германии

Напомним, что для Германии это не первая общенациональная забастовка. В декабре 2018 года сначала бастовали пилоты самолетов, а после эстафету подхватили железнодорожники. Как и сейчас, они хотели повышения зарплаты.