Знайомтесь, Дельтакрон – вчені виявили новий штам COVID-19

На Кіпрі виявили новий штам коронавірусу

Світ продовжує вакцинуватися, а COVID-19 – мутувати / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Коронавірус продовжує мутувати і створювати нові штами. Вчені із Кіпру повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу. Вони назвали своє відкриття "Дельтакрон".

Про це повідомляє агентство ТАРС.

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Що відомо

Повідомляється, що "Дельтакрон" є гібридом штамів "Дельта" та "Омікрон". За словами кіпрського вірусолога Леондіоса Гостригіса, новий варіант має генетичну основу як у дельта-штаму, але при цьому ряд його мутацій такі ж, як у омікрон-штаму.

Як передає кіпрський канал Sigma Live, на острові виявлено перших пацієнтів, заражених таким вірусом. Майже половина із них була госпіталізована.

"З 25 пацієнтів із новою мутацією 11 було госпіталізовано. Найчастіше нова мутація була виявлена у пацієнтів на стаціонарі, ніж у амбулаторних хворих", – повідомив вірусолог.

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За словами вченого, поки що неясно, яка у "Дельтакрона" здатність до поширення.

Ситуація