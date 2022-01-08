Знайомтесь, Дельтакрон – вчені виявили новий штам COVID-19

Коронавірус продовжує мутувати і створювати нові штами. Вчені із Кіпру повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу. Вони назвали своє відкриття "Дельтакрон".
Про це повідомляє агентство ТАРС.
Що відомо
Повідомляється, що "Дельтакрон" є гібридом штамів "Дельта" та "Омікрон". За словами кіпрського вірусолога Леондіоса Гостригіса, новий варіант має генетичну основу як у дельта-штаму, але при цьому ряд його мутацій такі ж, як у омікрон-штаму.
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Як передає кіпрський канал Sigma Live, на острові виявлено перших пацієнтів, заражених таким вірусом. Майже половина із них була госпіталізована.
"З 25 пацієнтів із новою мутацією 11 було госпіталізовано. Найчастіше нова мутація була виявлена у пацієнтів на стаціонарі, ніж у амбулаторних хворих", – повідомив вірусолог.
За словами вченого, поки що неясно, яка у "Дельтакрона" здатність до поширення.
Ситуація
- В Україні покращилася ситуація із захворюваністю COVID-19. В даний час всі області знаходяться у жовтій зоні.
- Минулої доби, 7 січня, в Україні зафіксовано 3195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 151, а медпрацівників – 37.
- В Україні прогнозують спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон" з другої половини січня та у лютому. Необхідно знати, що симптоми вірусу можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.
- Новий штам коронавірусу "Омікрон" не відноситься до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків. Про це повідомляє ВООЗ.
- Британські вчені розповіли, які вакцини краще захищають від нового варіанту коронавірусу.