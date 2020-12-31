12-летняя девочка будет судиться с TikTok: ее имя разрешили не разглашать

В Великобритании 12-летняя девочка будет судиться с владельцем популярной соцсети TikTok из-за того, что, как она считает, приложение незаконно использует данные детей.

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Об этом пишет BBC.

Ее иск поддерживает детский комиссар Великобритании Энн Лонгфилд.

По ее словам, TikTok собирает и использует информацию о детях, чтобы улучшать собственные алгоритмы по рекомендациям, привлечь внимание своих пользователей и повысить доходы от рекламы.

На предварительном слушании в Высоком суде Лондона детский комиссар заявила, что в случае победы девочки ее данные должны удалить с TikTok.

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Однако имя ребенка не разглашают, чтобы исключить все риски кибербулинга.

В то же время в компании TikTok заявляют, что политика защиты детей надежная и не позволяет пользоваться соцсетью детям, младше 13 лет.

Ранее мы писали, что Пакистан заблокировал популярное китайское приложение TikTok из-за "неприличного" контента.

Также сообщалось, что во Франции дети-звезды YouTube получат такую же правовую защиту, как дети-актеры и модели.

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