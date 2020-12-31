12-летняя девочка будет судиться с TikTok: ее имя разрешили не разглашать

В Великобритании 12-летняя девочка будет судиться с владельцем популярной соцсети TikTok из-за того, что, как она считает, приложение незаконно использует данные детей.
Об этом пишет BBC.
Ее иск поддерживает детский комиссар Великобритании Энн Лонгфилд.
По ее словам, TikTok собирает и использует информацию о детях, чтобы улучшать собственные алгоритмы по рекомендациям, привлечь внимание своих пользователей и повысить доходы от рекламы.
На предварительном слушании в Высоком суде Лондона детский комиссар заявила, что в случае победы девочки ее данные должны удалить с TikTok.
Однако имя ребенка не разглашают, чтобы исключить все риски кибербулинга.
В то же время в компании TikTok заявляют, что политика защиты детей надежная и не позволяет пользоваться соцсетью детям, младше 13 лет.
Ранее мы писали, что Пакистан заблокировал популярное китайское приложение TikTok из-за "неприличного" контента.
Также сообщалось, что во Франции дети-звезды YouTube получат такую же правовую защиту, как дети-актеры и модели.
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