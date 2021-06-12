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Откуда билеты по 10-20 евро? Крупнейшие лоукостеры Wizz Air и Ryanair показали себестоимость перевозок

12 июня 2021 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Лоукостеры ежегодно тратят крупные суммы на обслуживание самолетов, а также оплату разных сборов в аэропортах

Фото: Cheapest trip

Фото: Cheapest trip

Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам, которые позволяют летать за 10-20 евро, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира у Ryanair составила 90 евро, у Wizz Air – 115 евро.

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Об этом сообщает Avianews.

На что тратит деньги Ryanair

В 2021 финансовом году авиакомпания потратила 2 млрд 475,2 млн евро. Из них больше всего денег направили на амортизацию — 571 млн евро или 23% всех расходов. На керосин и горюче-смазочные материалы ушло 542,6 млн евро или 21,9% всех затрат. А на третьем месте оказались траты на персонал – 472,2 млн евро или 19% всех расходов.

Другие расходы Ryanair:

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  • техническое обслуживание, ремонт самолетов и запчасти – 206,7 млн евро (8,4%);
  • оплата разных сборов в аэропортах – 287,2 млн евро (11,6%);
  • дистрибуция билетов, реклама – 201,5 млн евро (8,1%);
  • аэронавигационные сборы – 187,3 млн евро (7,6%);
  • аренда самолетов – 6,7 млн евро (0,3%).

На что тратит деньги Wizz Air

В Венгерской авиакомпании за финансовый 2021 год потратили 1 млрд 173,4 млн евро. Из них на амортизацию техники – 345,3 млн евро или 29,4% от всех расходов, сборы в аэропортах и аэронавигационное обслуживание – 254,9 млн евро или 21,7% от всех расходов. А на топливо авиакомпания потратила 253,8 млн евро или 21,6% от всех расходов.

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Также Wizz Air тратил деньги на:

  • техническое обслуживание самолетов, расходные материалы и запчасти – 165,7 млн евро (14,1%);
  • дистрибуцию билетов и рекламу – 19,6 млн евро (1,7%)
  • зарплату персоналу – 132,9 млн евро (11,3%)
  • другие расходы – 1,2 млн евро (0,1%)

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусской власти, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

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