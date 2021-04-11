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Австрия договорилась с Россией о закупке вакцины "Спутник V"

11 апреля, 00:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Речь идет о миллионе доз

Австрия завершила переговоры с Россией о заключении контракта на закупку у нее миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Об этом сообщил в субботу австрийский канцлер Себастьян Курц, передает издание Kronen Zeitung.

По словам Курца, переговоры "де – факто завершились" и миллион дополнительных доз станет "дополнительным турбо" для кампании вакцинации в Австрии.

"Покупка для нас, в Австрии, возможна", – заявил он по итогам переговоров.

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Издание утверждает, что, согласно ранее проведенному опросу, 69% австрийцев выступают за покупку российской вакцины от COVID-19.

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Напомним, в среду, 7 апреля, власти немецкой федеральной земли Бавария объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Мы также сообщали, что в Словакии заявили, что проданная им Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" отличается от той, которая была одобрена медицинским журналом The Lancet, и Минздрав страны не уверен в безопасности ее применения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия Австрия вакцина коронавирус Себастьян Курц Спутник V
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