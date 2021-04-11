Австрія домовилась з Росією про закупівлю вакцини "Супутник V"

Австрія завершила переговори з Росією про укладення контракту на закупівлю у неї мільйона доз вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Про це повідомив у суботу австрійський канцлер Себастьян Курц, передає видання Kronen Zeitung.
За словами Курца, переговори "де – факто завершилися" і мільйон додаткових доз стане "додатковим турбо" для кампанії вакцинації в Австрії.
"Покупка для нас, в Австрії, можлива" , – заявив він за підсумками переговорів.
Видання стверджує, що, згідно з раніше проведеним опитуванням, 69% австрійців виступають за придбання російської вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, у середу, 7 квітня, влада німецької федеральної землі Баварія оголосили про плани закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Ми також повідомляли, що у Словаччині заявили, що продана їм Росією вакцина від коронавірусу "Супутник V" відрізняється від тієї, яка була схвалена медичним журналом The Lancet, і МОЗ країни не впевнене у безпеці її застосування.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк