Австрия выделила Украине 1,5 млн евро для Донбасса

Правительство Австрии выделило 1,5 миллиона евро на финансирование гуманитарных проектов в Украине, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе.

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Об этом заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг в Национальном совете Австрии, передает "Укринформ".

"1,5 миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать, что Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать", – заявил министр.

Шалленберг подчеркнул, что Украина – та "горячая точка", которая находится в непосредственной близости от Австрии.

В общей сложности австрийский правительство направило в 2021 году в Фонд иностранных катастроф (AKF) 13,5 млн евро, которые будут распределены между австрийскими неправительственными организациями для осуществления гуманитарных проектов в ряде стран.

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Напомним, ранее в Австрии объяснили участие их компании в строительстве оперы в оккупированном Крыму – полностью поддерживают введенные ЕС санкции, но они не распространяются на частные компании.

Мы также сообщали, что Великобритания, Латвия, Литва и Эстония договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

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