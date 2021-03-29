Австрія виділила Україні 1,5 млн євро для Донбасу

Уряд Австрії виділив 1,5 мільйона євро на фінансування гуманітарних проєктів в Україні, пов'язаних зі збройним конфліктом на Донбасі.

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Про це заявив глава австрійського МЗС Александр Шалленберг в Національній раді Австрії, передає "Укрінформ".

"1,5 мільйона євро підуть в Україну. Ми не повинні забувати, що Україна є і буде найбільшою проблемою на європейському континенті. Про це не слід забувати", – заявив міністр.

Шалленберг підкреслив, що Україна – та "гаряча точка", яка розташована в безпосередній близькості від Австрії.

Загалом австрійський уряд спрямував у 2021 році до Фонду іноземних катастроф (AKF) 13,5 млн євро, які будуть розподілені між австрійськими неурядовими організаціями для здійснення гуманітарних проектів у низці країн.

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Нагадаємо, раніше в Австрії пояснили участь їхньої компанії в будівництві опери в окупованому Криму – повністю підтримують запроваджені ЄС санкції, але вони не поширюються на приватні компанії.

Ми також повідомляли, що Велика Британія, Латвія, Литва та Естонія домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності.

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