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Бельгия возвращает свое посольство в Киев и даст €500 млн помощи – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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12 апреля, 03:22
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О планах вскоре вернуть диппредставительство рассказала министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес
Точные данные не указаны
Точные данные не указаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Бельгия готовится вновь открыть свое посольство в Киеве, которое было закрыто в марте по соображениям безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Софи Вильмес, сообщает The Brussels Times.

В начале марта посольство Бельгии в украинской столице закрылось, а его сотрудники были эвакуированы "в связи с изменением ситуации с безопасностью" примерно через неделю после вторжения России в Украину.

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После встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник Вильмес подтвердила, что Министерство иностранных дел в настоящее время готовится к открытию посольства Бельгии в Киеве.

Кроме того, Бельгия продолжает оказывать поддержку Украине, уделяя особое внимание военной технике, согласившись на выделение третьего транша в размере 500 млн евро в Европейский фонд мира.

Ситуация с дипломатами

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