Болгария заблокировала американских военных для противостояния с Путиным – СМИ

Болгария выступает против присутствия американских военных на своей территории, но не против разместить французских — об этом сообщило радио BNR со ссылкой на свои источники.
При этом министр обороны Болгарии Стефан Янев не дал ответа исчерпывающего ответа на вопрос об этом.
"Если бы имели место подобные переговоры, то они велись бы на военно-техническом уровне. На политическом уровне ничего подобного не обсуждалось", — заявил министр в комментарии
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Он отметил, что Болгария может присоединиться к учениям НАТО с батальоном численностью не более 1000 человек.
"Для болгарской армии создана возможность развиваться посредством более активного участия в совместных учениях. Дипломатии не конец", — сказал министр.
Ранее Янев заявлял, что Болгария против эскалации военных мер до того, как будут использованы все дипломатические средства для урегулирования напряженности на границе между Украиной и Россией.
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