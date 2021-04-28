Боррель прошелся по России катком из-за Минских соглашений

Евросоюз не видит со стороны Кремля никакого стремления прекратить войну на Донбассе, а только все сильнее накаляет обстановку в регионе

Россия не проявила ни малейшего стремления прекратить конфликт в Украине и сохранить территориальную целостность этой страны, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Об этом он заявил, выступая на сессии Европарламента 28 апреля.

"Россия до сих пор не проявила готовности положить конец конфликту на условиях, гарантирующих суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Для России полное выполнение Минских соглашений не является ключевым условием", – сказал Боррель.

При этом он назвал исполнение Минских соглашений "ключевым условием для существенного улучшения наших отношений" с Россией.

Он назвал поведение РФ – оккупацию Крыма и скопление войск на границе с Украиной – абсолютно неприемлемым, поскольку оно значительно осложняет ситуацию в регионе.

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Глава европейской дипломатии в очередной раз подтвердил поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, назвав ее "ключевым элементом для европейской стабильности и безопасности".

Боррель уверен, что противостоять РФ Украина сможет только став страной "с полностью развитой демократической системой, освобожденной от коррупции, и страной, которая использует ресурсами для улучшения качества управления". Их готовы предоставить европейские страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.