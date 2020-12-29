"Британский" штамм коронавируса попал в Германию еще в ноябре

Впервые обнаруженный и активно распространяющийся в Великобритании новый штамм коронавируса проник в Германию не в конце декабря, как считалось еще недавно, а на несколько недель раньше – в ноябре.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Медицинский университет Ганновера на днях обнаружил эту мутацию в ноябрьских пробах пожилого пациента (уже скончавшегося) и его супруги.

Результаты исследований специалистов из Ганновера подтвердила и профильная лаборатория берлинской клиники "Шарите".

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Напомним, о новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. А уже 19 декабря премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мутировавший возбудитель может быть на 70% более заразным, хотя это и не влияет на летальность от COVID-19. Далее этот вид вируса из Британии стал распространяться по другим странам.

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Мы также сообщали, что в Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

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