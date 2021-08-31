Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку – 2"

ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины

Еврокомиссия готова провести консультации по "Северному потоку - 2". Фото: коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия готова провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта "Северный поток – 2", угрожающего безопасности Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 31 августа.

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"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", – сообщили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что Евросоюз "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", – заверили в Брюсселе.

Напомним, 22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по "Северному потоку – 2" после официального объявления о сделке между Германией и США. В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

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В соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток – 2" ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США и Германия достигли договоренностей по газопроводу "Северный поток – 2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время.

Мы также писали, что советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле заявил, что информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока – 2", не соответствует действительности.

По данным издания Bloomberg, сделка Берлина и Вашингтона предусматривает, что Германия примет меры против России в случае использования "Северного потока – 2" как оружия против Украины.