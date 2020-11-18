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Бутылки против водометов: как в Берлине разгоняли митинг противников карантина (фото)

18 ноября, 15:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полицейские выхватывают из толпы особо агрессивных манифестантов

В центре Берлина продолжается массовая акция противников новых эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. После того как полиция применила против протестующих водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.

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Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

REUTERS/Christian Mang

REUTERS/Christian Mang

В воздухе стоит резкий запах гари от петард. Несколько раз манифестанты попытались прорвать оцепление, один раз использовали в качестве тарана находившееся на площади пианино. Судя по фото с места, некоторые правоохранители пострадали во время "бомбардировки" бутылками.

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REUTERS/Christian Mang

REUTERS/Christian Mang

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На площади остаются несколько тысяч человек, полиция продолжает призывать всех разойтись. Толпа каждый раз отвечает неодобрительным скандированием и свистом. Начались задержания, полицейские выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов.

REUTERS/Christian Mang

REUTERS/Christian Mang

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По данным полиции, в митинге принимают участие около 10 тыс. демонстрантов, а порядок в немецкой столице обеспечивают 2 тыс. правоохранителей.

Напомним, днем ранее, 17 ноября, во многих крупных городах Словакии тоже прокатились массовые акции против карантинных ограничений, вызванных COVID-19. Митингующие размахивали флагами, а пьяные ультрас применили петарды против конной полиции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия карантин протест задержание берлин митинг водометы бутылки

Источник: Сегодня

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