Чехия вышлет еще несколько российских дипломатов в среду – СМИ

Российского посла 21 апреля вызывают в чешский МИД, чтобы выразить протест из-за реакции России на дело о взрывах во Врбетице

Министерство иностранных дел Чехии намерено в среду, 21 апреля, объявить о высылке еще нескольких российских дипломатов.

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Об этом сообщило чешское издание Seznam со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, вызвал на среду в МИД посла РФ в Праге Александра Змеевского.

Гамачек отметил, что собирается выразить послу протест против реакции России на дело о взрывах во Врбетице, но не уточнил, какой будет следующий шаг Чехии.

В то же время, собеседники издания рассказали, что в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа, которым предположительно станет Якуб Кулганек. Именно после его назначения в российском посольстве якобы "будет объявлена очередная чистка".

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По информации источников самого посла России из Чехии пока высылать не планируют.

Сейчас в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов российских спецслужб под дипломатическим прикрытием.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

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