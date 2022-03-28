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Чехия заморозила имущество российских олигархов

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28 марта, 04:42
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В связи с антироссийскими санкциями чешское законодательство ждут изменения
Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы бизнесменов РФ. Коллаж "Сегодня"
Власти Чехии заморозили находящиеся в стране активы бизнесменов РФ. Коллаж "Сегодня"

В Чехии заморозили имущество российских олигархов, попавших под санкции Евросоюза, на сотни миллионов крон.

Об этом сообщает CTK.

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"Мы настроены решительно, мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон и продолжим это делать. Прага играет одну из главных ролей в Европе по санкциям против России", — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Санкции против России

После вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей. В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

Результат влияния санкций на Россию может быть заметен не сразу, однако уже через месяц страна оказалась на грани дефолта. На полках продуктовых магазинов ощутимый дефицит товаров, правительство вводит запреты на экспорт, а международные компании бегут с рынка. В то же время торговые центры готовятся к полному краху, хотя и пытаются быстро переориентироваться на Азию.

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