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Чехія заморозила майно російських олігархів

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28 березня, 04:42
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У зв'язку з антиросійськими санкціями чеське законодавство чекають на зміни
Влада Чехії заморозила активи бізнесменів РФ, що знаходяться в країні. Колаж "Сьогодні"
Влада Чехії заморозила активи бізнесменів РФ, що знаходяться в країні. Колаж "Сьогодні"

У Чехії заморозили майно російських олігархів, які потрапили під санкції Євросоюзу, на сотні мільйонів крон.

Про це повідомляє CTK.

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Деталі

"Ми налаштовані рішуче, ми заморозили майно російських олігархів на сотні мільйонів крон і продовжимо це робити. Прага грає одну з головних ролей у Європі щодо санкцій проти Росії", - сказав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Санкції проти Росії

Після вторгнення Росії в Україну, на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції . Зокрема, Великобританія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було введено Південною Кореєю. Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів , 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

Результат впливу санкцій на Росію може бути помітним не відразу, проте вже за місяць країна опинилася на межі дефолту. На полицях продуктових магазинів відчутний дефіцит товарів, уряд забороняє експорт, а міжнародні компанії біжать з ринку. Водночас торгові центри готуються до повного краху , хоч і намагаються швидко переорієнтуватися на Азію

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