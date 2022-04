Черногория ввела санкции против России

Черногория ввела санкции против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом у себя в Twitter написал вице-премьер Черногории Дритан Абазович.

@MeGovernment has adopted restrictive measures in response to Russia's war of aggression against Ukraine.



Thankful to all the ministers for their cooperation. @EUCouncil@ZelenskyyUa@jensstoltenberg@NATO@EUAmbME@USAmbMNEpic.twitter.com/OOxnMAa86x