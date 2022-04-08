Черногория ввела санкции против России

Дритан Абазович поблагодарил министров за их решение

Еще одна страна присоединилась к санкциям против РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Черногория ввела санкции против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом у себя в Twitter написал вице-премьер Черногории Дритан Абазович.

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"Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины. Благодарю всех министров за их сотрудничество", – заявил он.

Напомним, Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти, угля и природного газа.

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