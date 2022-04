Чорногорія запровадила санкції проти Росії

Чорногорія запровадила санкції проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це у себе у Twitter написав віце-прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович.

@MeGovernment has adopted restrictive measures in response to Russia's war of aggression against Ukraine.



Приголомшливо до всіх ministrs для їх cooperation. @EUCouncil @ZelenskyyUa @jensstoltenberg @NATO @EUAmbME @USAmbMNE pic.twitter.com/OOxnMAa86x