Чорногорія запровадила санкції проти Росії

Дрітан Абазович подякував міністрам за їх рішення

Ще одна країна приєдналася до санкцій проти РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорногорія запровадила санкції проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це у себе у Twitter написав віце-прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович.

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"Уряд вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їхню співпрацю", – заявив він.

Нагадаємо, Палата представників та Сенат США підтримали законопроєкти про призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю, а також про заборону імпорту енергоносіїв з Росії, в тому числі нафти, вугілля та природного газу.

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