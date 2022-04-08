Чорногорія запровадила санкції проти Росії

Чорногорія запровадила санкції проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Про це у себе у Twitter написав віце-прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович.
"Уряд вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їхню співпрацю", – заявив він.
@MeGovernment has adopted restrictive measures in response to Russia's war of aggression against Ukraine.- Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) April 8, 2022
Приголомшливо до всіх ministrs для їх cooperation. @EUCouncil @ZelenskyyUa @jensstoltenberg @NATO @EUAmbME @USAmbMNE pic.twitter.com/OOxnMAa86x
Далі по темі
Нагадаємо, Палата представників та Сенат США підтримали законопроєкти про призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю, а також про заборону імпорту енергоносіїв з Росії, в тому числі нафти, вугілля та природного газу.