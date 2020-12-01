Число жертв ДТП в Германии возросло до пяти

Жертвами страшного ДТП в Трире на западе Германии, где водитель внедорожника сбил группу пешеходов, стали уже пять человек.
Об этом сообщает германский таблоид Bild.
Как пишет издание, 51-летний водитель в обеденный перерыв на внедорожнике въехал в пешеходную зону Трира и оставил после себя разрушительный след, убив пять человек, в том числе девятимесячного ребенка, двух женщин 25 и 72 лет, а также 45-летнего мужчину.
Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц сообщил, что 52-летний мужчина скончался от полученных травм вечером, пишет SWR. По данным властей, мать погибшего ребенка находится в больнице.
Кроме того, три человека были серьезно ранены и еще пятеро получили легкие ранения. По информации, травмы получили более двух десятков прохожих.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, у него нет судимости и в последнее время не было постоянного адреса, заявил прокурор Питер Фритцен. Когда его арестовали, уровень алкоголя в крови был 1,4 промилле. Нет никаких доказательств наличия политического мотива. Однако требуется заключение психиатрической экспертизы.
По словам Фритцена, мужчине предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что водитель внедорожника въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч. По словам очевидцев ДТП, сила удара была такова, что "люди летели по воздуху".
По словам бургомистра Трира Вольфрама Лейба, водитель ехал зигзагами, пытаясь навредить как можно большему количеству человек.
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