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Число жертв ДТП в Германии возросло до пяти

1 декабря, 22:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

52-летний мужчина скончался в больницу от полученных ран

Жертвами страшного ДТП в Трире на западе Германии, где водитель внедорожника сбил группу пешеходов, стали уже пять человек.

Об этом сообщает германский таблоид Bild.

Как пишет издание, 51-летний водитель в обеденный перерыв на внедорожнике въехал в пешеходную зону Трира и оставил после себя разрушительный след, убив пять человек, в том числе девятимесячного ребенка, двух женщин 25 и 72 лет, а также 45-летнего мужчину.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц сообщил, что 52-летний мужчина скончался от полученных травм вечером, пишет SWR. По данным властей, мать погибшего ребенка находится в больнице.

Кроме того, три человека были серьезно ранены и еще пятеро получили легкие ранения. По информации, травмы получили более двух десятков прохожих.

REUTERS/Thilo Schmuelgen

REUTERS/Thilo Schmuelgen

Сейчас злоумышленник находится под стражей, у него нет судимости и в последнее время не было постоянного адреса, заявил прокурор Питер Фритцен. Когда его арестовали, уровень алкоголя в крови был 1,4 промилле. Нет никаких доказательств наличия политического мотива. Однако требуется заключение психиатрической экспертизы.

По словам Фритцена, мужчине предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч. По словам очевидцев ДТП, сила удара была такова, что "люди летели по воздуху".

По словам бургомистра Трира Вольфрама Лейба, водитель ехал зигзагами, пытаясь навредить как можно большему количеству человек.

Видео: Сегодня

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ДТП Германия жертвы раненые

Источник: Сегодня

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