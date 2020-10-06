Что натворил мощный шторм "Алекс" во Франции: новые фото и видео

Девять человек считаются пропавшими без вести

Во Франции ликвидируют последствия мощного шторма "Алекс", который обрушился на юго-восточное побережье страны.

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Как сообщает "Униан", в результате сильных ливней начались наводнения. Вода смыла дороги, разрушила дома и мосты.

Кроме того, по последней информации, жертвами шторма во Франции и Италии стали два человека, еще девять – пропали без вести. В поисковой операции задействованы военные, пожарные и авиация.

Синоптики отмечают, что это самые сильные ливни во Франции с начала метеонаблюдений.

Reuters Видео: Reuters

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Как мы сообщали ранее, особенно сильно прочувствовал разрушительные последствия большой воды французский курортный город Ницца. Там за полсуток дождя выпало почти как в год. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это наводнение худшим за века.

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