ДТП в Польше: сколько тел опознано и что известно о состоянии выживших украинцев

Из местной больницы отпустили девять человек, которым уже не нужна медпомощь

История о смертельном ДТП в Польше, в котором погибли пять украинцев, ехавших в рейсовом автобусе по маршруту Познань – Херсон, продолжает обрастать все новыми подробностями от представителей местных властей.

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Об этом сообщает польский телеканал RMF 24.

Воевода Подкарпатья Ева Лениарт рассказала, что в автобусе ехали 57 человек, в том числе два водителя. Все пассажиры – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

По информации воеводы, 9 человек уже выписаны и отправлены в общежитие в Ярославе, где они дожидаются возможности продолжить путь. По ее словам, на данный момент в больницах находятся 29 человек, из них 14 – в тяжелом состоянии.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецка завершила осмотр места происшествия и самого автобуса и рассказала, что на месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших (это женщина и двое мужчин) – документы у этих людей были при себе. Личность двух других погибших женщин устанавливаются.

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Напомним, очевидцы смертельного ДТП рассказали, что это был адище, люди кричали о помощи.

Также сообщалось, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил: предварительной причиной масштабного ДТП является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.

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