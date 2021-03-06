Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

ДТП в Польше: сколько тел опознано и что известно о состоянии выживших украинцев

6 марта, 17:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Из местной больницы отпустили девять человек, которым уже не нужна медпомощь

История о смертельном ДТП в Польше, в котором погибли пять украинцев, ехавших в рейсовом автобусе по маршруту Познань – Херсон, продолжает обрастать все новыми подробностями от представителей местных властей.

Реклама

Об этом сообщает польский телеканал RMF 24.

Воевода Подкарпатья Ева Лениарт рассказала, что в автобусе ехали 57 человек, в том числе два водителя. Все пассажиры – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

По информации воеводы, 9 человек уже выписаны и отправлены в общежитие в Ярославе, где они дожидаются возможности продолжить путь. По ее словам, на данный момент в больницах находятся 29 человек, из них 14 – в тяжелом состоянии.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецка завершила осмотр места происшествия и самого автобуса и рассказала, что на месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших (это женщина и двое мужчин) – документы у этих людей были при себе. Личность двух других погибших женщин устанавливаются.

В тренде
"Он просто его стырил". На немецком телевидении троллят Путина за Крым
Реклама

Напомним, очевидцы смертельного ДТП рассказали, что это был адище, люди кричали о помощи.

Также сообщалось, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил: предварительной причиной масштабного ДТП является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Польша украинцы жертвы опознание украинцы в Польше

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: пятеро погибли (фото)
В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: пятеро погибли (фото)Евросоюз
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакцины
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакциныЕвросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять