В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: шестеро погибли, еще 41 пострадал (фото)

В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 15 человек получили травмы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Инцидент произошел вблизи города Кашице.

"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - написал он.

На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

По данным TVN24, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.

Также СМИ сообщило, что число раненых увеличилось до 41. Некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, но когда эмоции улеглись, начали испытывать разного рода недомогание. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по вагону. Так они ударялись о сиденья и салон автомобиля. Это вызвало множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

Напомним, ранее в Польше в ДТП попали двое украинцев, мужчины погибли.

Кроме того, в Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.

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