У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: шестеро загинули, ще 41 постраждав (фото)

На місце вже виїхали консули

У Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань – Херсон. Внаслідок дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 15 осіб отримали травми.

Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Що сталося?

Сьогодні вночі поблизу міста Кашице автобус з українцями вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. У результаті шість громадян України загинули, ще 41 особа постраждала.

Деякі люди спочатку сказали, що почуваються добре, але коли емоції вляглися, почали відчувати різного роду нездужання. Кілька осіб перебувають у важкому стані.

За даними ТVN24, усього в автобусі було 57 осіб, у тому числі двоє водіїв.

Як це було

Найсильніший удар отримали не пристебнуті ременем безпеки пасажири. Коли автобус раптово сповільнився, пасажирів розкидало по вагону. Так вони вдарялися об сидіння і салон автобуса. Це викликало численні травми голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок.

У рятувальній операції взяли участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.

Що кажуть в МЗС України

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко підтвердив загибель шістьох громадян України.

"Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. Шість громадян України загинули", – написав він.

На місце події вже виїхали консули. Вони співпрацюють з місцевою владою і лікарнями для допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, раніше в Польщі у ДТП потрапили двоє українців, чоловіки загинули.

Крім того, у Єгипті сталася масштабна аварія за участю туристичного автобуса. Серед постраждалих є українці.

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