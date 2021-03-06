У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: шестеро загинули, ще 41 постраждав (фото)

У Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань – Херсон. Внаслідок дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 15 осіб отримали травми.
Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Що сталося?
Сьогодні вночі поблизу міста Кашице автобус з українцями вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. У результаті шість громадян України загинули, ще 41 особа постраждала.
Деякі люди спочатку сказали, що почуваються добре, але коли емоції вляглися, почали відчувати різного роду нездужання. Кілька осіб перебувають у важкому стані.
За даними ТVN24, усього в автобусі було 57 осіб, у тому числі двоє водіїв.
Як це було
Найсильніший удар отримали не пристебнуті ременем безпеки пасажири. Коли автобус раптово сповільнився, пасажирів розкидало по вагону. Так вони вдарялися об сидіння і салон автобуса. Це викликало численні травми голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок.
У рятувальній операції взяли участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.
Що кажуть в МЗС України
Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко підтвердив загибель шістьох громадян України.
"Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. Шість громадян України загинули", – написав він.
На місце події вже виїхали консули. Вони співпрацюють з місцевою владою і лікарнями для допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.
Нагадаємо, раніше в Польщі у ДТП потрапили двоє українців, чоловіки загинули.
Крім того, у Єгипті сталася масштабна аварія за участю туристичного автобуса. Серед постраждалих є українці.
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