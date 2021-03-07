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ДТП автобуса з українцями в Польщі: що встановило слідство

7 березня, 01:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За 4 секунди до аварії швидкість знизилася до 45 км/год

Розслідування масштабного ДТП з українцями в Польщі ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі поки не виключають жодної версії, звинувачення ще нікому не висунули.

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Про це повідомила заступник окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька, передає "Радіо Свобода".

Слідчі вже допитали другого водія, який на момент аварії не був за кермом, як свідка. Водій, який був за кермом на момент аварії, перебуває в лікарні. Відповідно до проведених аналізів, обидва водії були тверезі і не були під впливом наркотичних та інших одурманюючих речовин.

За даними тахографа автобуса, перед ДТП він їхав автострадою з дозволеною швидкістю 96-97 кілометрів на годину, але в останні чотири секунди вона знизилася до 45 км на годину.

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Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

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Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події було виявлено тіла п’яти загиблих і 39 людей, які потребували госпіталізації.

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ДТП Польща українці розслідування автобуси аварії українці в Польщі
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