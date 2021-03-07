ДТП автобуса з українцями в Польщі: що встановило слідство

Розслідування масштабного ДТП з українцями в Польщі ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі поки не виключають жодної версії, звинувачення ще нікому не висунули.

Реклама

Про це повідомила заступник окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька, передає "Радіо Свобода".

Слідчі вже допитали другого водія, який на момент аварії не був за кермом, як свідка. Водій, який був за кермом на момент аварії, перебуває в лікарні. Відповідно до проведених аналізів, обидва водії були тверезі і не були під впливом наркотичних та інших одурманюючих речовин.

За даними тахографа автобуса, перед ДТП він їхав автострадою з дозволеною швидкістю 96-97 кілометрів на годину, але в останні чотири секунди вона знизилася до 45 км на годину.

Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Реклама

Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події було виявлено тіла п’яти загиблих і 39 людей, які потребували госпіталізації.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама