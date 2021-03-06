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ДТП в Польщі: скільки тел упізнано і що відомо про стан українців, які вижили

6 березня, 17:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

З місцевої лікарні відпустили дев'ять чоловік, яким уже не потрібна медична допомога

Історія про смертельну ДТП в Польщі, в якій загинуло п'ятеро українців, котрі їхали в рейсовому автобусі за маршрутом Познань – Херсон, продовжує обростати все новими подробицями від представників місцевої влади.

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Про це повідомляє польський телеканал RMF 24.

Воєвода Підкарпаття Єва Леніарт розповіла, що в автобусі їхали 57 чоловік, у тому числі два водії. Всі пасажири – громадяни України. На місці пригоди було виявлені тіла п'яти загиблих і 39 чоловік, які потребували госпіталізації.

За інформацією воєводи, 9 чоловік вже виписано і відправлено в гуртожиток в Ярославі, де вони чекають можливості продовжити шлях. За її словами, на цей момент у лікарнях перебувають 29 чоловік, з них 14 – у важкому стані.

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Заступник районного прокурора Перемишля Беата Старзецка завершила огляд місця пригоди та самого автобуса і розповіла, що на місці аварії вдалося впізнати трьох з п'яти загиблих (це жінка і двоє чоловіків) – документи у цих людей були при собі. Особи двох інших загиблих жінок встановлюються.

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Нагадаємо, очевидці смертельного ДТП розповіли, що це було пекельне пекло, люди кричали про допомогу.

Також повідомлялося, що прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив: попередньою причиною масштабної ДТП є те, що водій рейсового автобуса не впорався з керуванням.

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ДТП Польща українці жертви упізнання українці в Польщі

Джерело: Сьогодні

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