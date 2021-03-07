ДТП автобуса с украинцами в Польше: что установило следствие

За 4 секунды до аварии скорость снизилась до 45 км/час

Расследование масштабного ДТП с украинцами в Польшеведется по статье о катастрофе в автомобильном движении, следователи пока не исключают ни одной версии, обвинения еще никому не предъявили.

Реклама

Об этом сообщила заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецка, передает "Радио Свобода".

Следователи уже допросили второго водителя, который на момент аварии не был за рулем, в качестве свидетеля. Водитель, который был за рулем в момент аварии находится в больнице. Согласно проведенным анализам, оба водителя были трезвые и не были под воздействием наркотических и других одурманивающих веществ.

По данным тахографа автобуса, перед ДТП он ехал по автостраде с разрешенной скоростью 96–97 километров в час, но в последние четыре секунды она снизилась до 45 км в час.

Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта – около полуночи автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Реклама

Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама