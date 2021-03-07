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ДТП автобуса с украинцами в Польше: что установило следствие

7 марта, 01:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За 4 секунды до аварии скорость снизилась до 45 км/час

Расследование масштабного ДТП с украинцами в Польшеведется по статье о катастрофе в автомобильном движении, следователи пока не исключают ни одной версии, обвинения еще никому не предъявили.

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Об этом сообщила заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецка, передает "Радио Свобода".

Следователи уже допросили второго водителя, который на момент аварии не был за рулем, в качестве свидетеля. Водитель, который был за рулем в момент аварии находится в больнице. Согласно проведенным анализам, оба водителя были трезвые и не были под воздействием наркотических и других одурманивающих веществ.

По данным тахографа автобуса, перед ДТП он ехал по автостраде с разрешенной скоростью 96–97 километров в час, но в последние четыре секунды она снизилась до 45 км в час.

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Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта – около полуночи автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Предварительно, водитель не справился с управлением.

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Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

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ДТП Польша украинцы расследование автобусы аварии украинцы в Польше
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