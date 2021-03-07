"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водія

Один з постраждалих в смертельній ДТП автобуса в Польщі розповів, що водії протягом усього маршруту по країні жодного разу не мінялися.

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Про це Михайло Токмаков розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Його напарник, він весь час ходив, він весь час піднімався. Вони не мінялися. Хвилин за 50 до цього інциденту, нам 20 хвилин до кордону залишалося. Він уже вирубувався, він сильно крутнув на порожній трасі. Це вже було зрозуміло, що він засинав", – сказав потерпілий.

Зараз у Перемишльській лікарні перебуває 6 осіб, відразу після аварії туди привезли 11 українців. Одна з постраждалих у важкому стані.

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Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

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Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події було виявлено тіла п’яти загиблих і 39 людей, які потребували госпіталізації.

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