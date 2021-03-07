Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водія

7 березня, 12:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Перемишльській лікарні перебуває 6 осіб

Один з постраждалих в смертельній ДТП автобуса в Польщі розповів, що водії протягом усього маршруту по країні жодного разу не мінялися.

Реклама

Про це Михайло Токмаков розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Його напарник, він весь час ходив, він весь час піднімався. Вони не мінялися. Хвилин за 50 до цього інциденту, нам 20 хвилин до кордону залишалося. Він уже вирубувався, він сильно крутнув на порожній трасі. Це вже було зрозуміло, що він засинав", – сказав потерпілий.

Зараз у Перемишльській лікарні перебуває 6 осіб, відразу після аварії туди привезли 11 українців. Одна з постраждалих у важкому стані.

В тренді
Страшна ДТП в Польщі: на перевізника писали десятки скарг через хамство водіїв і погані автобуси

Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Реклама

Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події було виявлено тіла п’яти загиблих і 39 людей, які потребували госпіталізації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП Польща українці загиблі постраждалі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?
Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)Євросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти