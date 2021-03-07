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Страшное ДТП в Польше: на перевозчика писали десятки жалоб из-за хамства водителей и плохих автобусов

7 марта, 09:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Люди не раз жаловались на сервис

Владельцем автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, является тернопольский перевозчик ЧП Тарас Стецик.

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Как сообщает ZAXID.NET, он подтвердил информацию о том, что это именно его автобус попал в аварию.

Сайт отзывов о перевозчиках "забит" негативными отзывами о данной компании, а рейтинг составляет 2,44 из 5 возможных звезд.

Чаще всего люди жаловались на водителей, плохие автобусы и несоблюдение карантинных ограничений.

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Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта – около полуночи автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.

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ДТП Польша украинцы погибшие перевозчики
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