Дуда считает Россию ненормальной и намерен бороться с нею в ОБСЕ

Анджей Дуда / Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия ведет себя ненормально, она является государством-агрессором, отнимает нормальную жизнь у людей, разрушает государства и устраивает войны.

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Об этом он сказал в ходе посещения административной границы между Грузией и Южной Осетией, передает RMF24.

"Российские агрессивные, имперские действия лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь, разрушают государства, приводят к войне... это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия – ненормальная страна, это не страна, которая ведет себя нормально, а государство-агрессор", – заявил он.

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Он подчеркнул, что поведение РФ "требует решительных действий со стороны международного сообщества" и добавил, что когда Польша в 2022 году примет председательство в ОБСЕ, то будет говорить об этом.

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"Также мы поднимем эти вопросы на Генассамблее ООН и в Совете ООН по правам человека, членом которого мы сейчас являемся", – заявил Дуда.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора согласовали противодействие российскому проекту "Северный поток – 2".