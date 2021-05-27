Дуда вважає Росію ненормальною і має намір боротися з нею в ОБСЄ

Анджей Дуда / Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія поводиться ненормально, вона є державою-агресором, забирає нормальне життя у людей, руйнує держави і влаштовує війни.

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Про це він сказав під час відвідування адміністративного кордону між Грузією і Південною Осетією, передає RMF24.

"Російські агресивні, імперські дії позбавляють людей можливості розвитку, відбирають нормальне життя, руйнують держави, призводять до війни... це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія – ненормальна країна, це не країна, яка веде себе нормально, а держава-агресор", – заявив він.

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Він підкреслив, що поведінка РФ "потребує рішучих дій з боку міжнародного співтовариства" і додав, що коли Польща в 2022 році прийме головування в ОБСЄ, то говоритиме про це.

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"Також ми порушимо ці питання на Генасамблеї ООН і в Раді ООН з прав людини, членом якої ми зараз є", – заявив Дуда.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський і глава Польщі Анджей Дуда під час телефонної розмови узгодили протидію російському проекту "Північний потік – 2".