Українська
$ 28,21
33,12
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Два пьяных украинца устроили переполох на вокзале в Польше

23 сентября, 16:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В крови одного из граждан Украины было 4 промилле алкоголя

С упорством, достойным лучшего применения, украинцы в Польше умудряются попадать в неприятные истории. После того, как гражданин Украины разбил в хлам авто на тест-драйве, еще двое наших сограждан устроили переполох на вокзале города Кельце – административного центра Свентокшиского воеводства.

Реклама

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, рано утром. По словам представителя воеводской комендатуры полиции в Кельце Мацея Слюсарчика, на городской площади Независимости находились двое нетрезвых мужчин, приехавших на легковушке. Полицейские подошли к украинцам, которые уверяли, что на автомобиле их привез кто-то другой, сообщает Польское радио.

"И конечно же, этот неизвестный ушел в неизвестном направлении. Мужчины 39 и 18 лет якобы были пассажирами упомянутой машины. Во время разъяснений полиция услышала еще несколько версий событий", – говорит Слюсарчик.

Украинцев проверили на трезвость и оказалось, что у 18-летнего парня приблизительно 1, а у его старшего товарища – целых 4 промилле алкоголя в крови.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, на которых были видны неудачные попытки мужчин маневрировать на автомобиле на площади Независимости. Когда попытка одного из них не удалось, его заменил коллега. Так нетрезвые мужчины по очереди нарушали закон на одной машине, рассказали в полиции.

В тренде
Белорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко (видео)
Реклама

Оба украинца задержаны. Им грозит до двух лет лишения свободы. При этом можно сказать, что они еще хорошо отделались, ведь никому не причинили вреда.

А тем временем напомним, что 22 сентября суд в Польше приговорил 22-летнего украинца к шести годам заключения и пожизненному запрету на управление транспортными средствами из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Оба трагических случая произошли в Великопольском воеводстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП вокзал арест пьяные украинцы в Польше

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за суткиЕвросоюз
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйвеЕвросоюз
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошло
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошлоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять