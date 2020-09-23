Два пьяных украинца устроили переполох на вокзале в Польше

В крови одного из граждан Украины было 4 промилле алкоголя

С упорством, достойным лучшего применения, украинцы в Польше умудряются попадать в неприятные истории. После того, как гражданин Украины разбил в хлам авто на тест-драйве, еще двое наших сограждан устроили переполох на вокзале города Кельце – административного центра Свентокшиского воеводства.

Реклама

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, рано утром. По словам представителя воеводской комендатуры полиции в Кельце Мацея Слюсарчика, на городской площади Независимости находились двое нетрезвых мужчин, приехавших на легковушке. Полицейские подошли к украинцам, которые уверяли, что на автомобиле их привез кто-то другой, сообщает Польское радио.

"И конечно же, этот неизвестный ушел в неизвестном направлении. Мужчины 39 и 18 лет якобы были пассажирами упомянутой машины. Во время разъяснений полиция услышала еще несколько версий событий", – говорит Слюсарчик.

Украинцев проверили на трезвость и оказалось, что у 18-летнего парня приблизительно 1, а у его старшего товарища – целых 4 промилле алкоголя в крови.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, на которых были видны неудачные попытки мужчин маневрировать на автомобиле на площади Независимости. Когда попытка одного из них не удалось, его заменил коллега. Так нетрезвые мужчины по очереди нарушали закон на одной машине, рассказали в полиции.

В тренде Белорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко (видео)

Реклама

Оба украинца задержаны. Им грозит до двух лет лишения свободы. При этом можно сказать, что они еще хорошо отделались, ведь никому не причинили вреда.

А тем временем напомним, что 22 сентября суд в Польше приговорил 22-летнего украинца к шести годам заключения и пожизненному запрету на управление транспортными средствами из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Оба трагических случая произошли в Великопольском воеводстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама