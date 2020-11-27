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Эпидемия коронавируса во Франции идет на спад

27 ноября, 03:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 2 183 660

Во Франции, где идет четвертая неделя общенационального локдауна, эпидемия коронавирусной инфекции сбавила обороты.

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Об этом сообщает Reuters.

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 563 человек, но накануне этот показатель был почти на 3 тыс. выше – 16 282, а неделю назад за сутки зафиксировано более 21 тыс. случаев COVID-19.

Количество пациентов в реанимации продолжает снижаться – за сутки из больниц выписали 662 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 018 человек.

За последние 24 часа во Франции умерли 339 пациентов с коронавирусом, что на 42 пациента меньше.

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Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 2 183 660.

Правительство Франции ввело общенациональный частичный локдаун с 30 октября и может начать ослаблять меры 1 декабря, если количество пациентов с коронавирусом в больницах будет стабильно снижаться.

Напомним, во Франции от COVID-19 умерли более 50 тысяч человек. Ситуация в некоторых регионах остается тревожной.

Кроме того, в Великобритании приняли решение на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

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Франция коронавирус COVID-19 локдаун
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