Еще одну страну Европы настиг "британский" коронавирус

Норвегия стала очередной страной Евросоюза, заявившей об обнаружении инфицированных мутировавшим штаммом коронавируса, циркулирующего в Великобритании.

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Новый вид коронавируса выявили у двух людей, прибывших в страну из Британии, передает Reuters со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения.

Путешественники, которые не были идентифицированы, прибыли в Норвегию ранее в декабре, и медицинские работники уже связались с их близкими.

В начале этого месяца Норвегия ввела ограничения на поездки для пассажиров из Великобритании из-за опасений по поводу быстрого распространения нового вида коронавируса, который считается более заразным.

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Напомним, распространение нового штамма охватывает все больше стран. Так, 26 декабря о выявленных на их территории случаях инфицирования мутировавшим видом коронавируса заявили в Испании, Швеции и Канаде.

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27 декабря в Португалии на острове Мадейра также были зафиксированы первые случаи инфицирования новым мутировавшим видом коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании.

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