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Евросоюз выпустит COVID-сертификаты иммунитета: кто за и против

3 марта, 17:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Греция требует скорейшего запуска сертификатов, Франция и Бельгия – говорят о проблемах

Спустя несколько месяцев Европейский Союз намерен выпустить сертификаты иммунитета от COVID-19, что повышает риск еще одного потерянного туристического сезона для авиационной и гостиничной индустрии содружества.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Техническая работа над цифровой платформой для проверки состояния здоровья путешественников может занять от трех до четырех месяцев. Помимо этого, существуют юридические препятствия, проблема согласования объема программы и решения сложных медицинских вопросов.

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Разрабатываемая Еврокомиссией система будет подтверждать, что у обладателя документа недавно был отрицательный результат теста, он был полностью вакцинирован или вылечился от коронавируса и, таким образом, считается невосприимчивыми.

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Однако государства-члены ЕС перессорились из-за использования "статусных сертификатов", при этом зависящие от туризма экономики, такие как Греция, настаивают на скорейшем их введении, чтобы обеспечить возвращение путешествий и других видов деятельности, вроде сферы питания, по крайней мере, для определенного сегмента населения. Однако Франция и Бельгия оказали сопротивление, ссылаясь на проблемы, связанные с неприкосновенностью личной жизни и справедливостью.

Авиакомпании и отели также требовали ослабить ограничения, которые были ужесточены за последние несколько месяцев, даже несмотря на нарастание масштабов вакцинации. Международная ассоциация воздушного транспорта на прошлой неделе заявила, что в этом году авиакомпании могут потерять 95 млрд долларов, что вдвое превышает предыдущий прогноз, в то время как пассажиропоток может быть ограничен до одной трети от уровня до пандемии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Евросоюзе придумали отмечать вакцинированных против COVID-19 сертификатом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Евросоюза.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ЕС сертификат вакцинация авиа паспорт COVID-19

Источник: Сегодня

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