Євросоюз випустить COVID-сертифікати імунітету: хто за і проти

Європейський Союз не раніше, аніж через кілька місяців, запровадить сертифікати імунітету від COVID-19, що підвищує ризик ще одного втраченого туристичного сезону для авіаційної і готельної індустрії співдружності.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Технічна робота над цифровою платформою для перевірки стану здоров'я мандрівників може зайняти від трьох до чотирьох місяців. Крім цього, є юридичні перешкоди, проблема узгодження обсягу програми і рішення складних медичних питань.

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Розроблювана Єврокомісією система буде підтверджувати, що у власника документа недавно був негативний результат тесту, він був повністю вакцинований або вилікувався від коронавірусу і, таким чином, вважається несприйнятливим.

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Однак держави-члени ЄС пересварилися через використання "статусних сертифікатів", при цьому залежні від туризму економіки, такі як Греція, наполягають на якнайшвидшому їхньому запровадженні, щоб забезпечити повернення подорожей та інших видів діяльності, на кшталт сфери харчування, принаймні, для певного сегмента населення. Однак Франція та Бельгія чинили опір, посилаючись на проблеми, пов'язані з недоторканністю особистого життя і справедливістю.

Авіакомпанії та готелі також вимагали послабити обмеження, які були посилені за останні кілька місяців, навіть попри наростання масштабів вакцинації. Міжнародна асоціація повітряного транспорту минулого тижня заявила, що цього року авіакомпанії можуть втратити 95 млрд доларів, що вдвічі перевищує попередній прогноз, в той час як пасажиропотік може бути обмежений до однієї третини від рівня до пандемії.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що в Євросоюзі придумали відзначати вакцинованих проти COVID-19 сертифікатом .

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни Євросоюзу.

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