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Франция частично разблокировала сообщение с Великобританией

23 декабря, 03:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сейчас решается вопрос с застрявшими в Британии грузовиками

Власти Франции приняли решение ослабить введеные ранее из-за обнаружения мутировавшего коронавируса ограничения на сообщение с Великобританией.

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Об этом заявил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари, передает DW.

Уже с полуночи 23 декабря французы и граждане Европейского союза могут въезжать с территории Великобритании во Францию ​​при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Также Джеббари пообещал в ближайшее время отдельно объявлено о решении относительно ситуации с водителями грузовиков, застрявшими в южной части Великобритании. Его британский коллега Грант Шеппс, в свою очередь, сообщил, что водители смогут уже со среды получить тесты на наличие коронавируса, чтобы вернуться во Францию.

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Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим многие европейские страны, в том числе Франция, стали прекращать авиасообщение с Британией.

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Кроме того, Франция в воскресенье вечером закрыла все транспортное сообщение с Британией, из порта Дувр через Ла-Манш перестали ходить паромы. В итоге застопорилось грузовое сообщение и на обеих сторонах границы образовались многокилометровые очереди из грузовиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Франция поездки коронавирус авиасообщение
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