Франция частично разблокировала сообщение с Великобританией

Власти Франции приняли решение ослабить введеные ранее из-за обнаружения мутировавшего коронавируса ограничения на сообщение с Великобританией.
Об этом заявил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари, передает DW.
Уже с полуночи 23 декабря французы и граждане Европейского союза могут въезжать с территории Великобритании во Францию при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Также Джеббари пообещал в ближайшее время отдельно объявлено о решении относительно ситуации с водителями грузовиков, застрявшими в южной части Великобритании. Его британский коллега Грант Шеппс, в свою очередь, сообщил, что водители смогут уже со среды получить тесты на наличие коронавируса, чтобы вернуться во Францию.
Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим многие европейские страны, в том числе Франция, стали прекращать авиасообщение с Британией.
Кроме того, Франция в воскресенье вечером закрыла все транспортное сообщение с Британией, из порта Дувр через Ла-Манш перестали ходить паромы. В итоге застопорилось грузовое сообщение и на обеих сторонах границы образовались многокилометровые очереди из грузовиков.
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