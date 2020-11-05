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Франция поставила COVID-рекорд: почти 60 тысяч заражений за сутки

5 ноября, 20:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

85% коек страны уже заняты больными

Несмотря на предпринимаемые властями Франции усилия по обузданию коронавирусной инфекции, новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы еще у 58 тыс. человек.

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Такую статистику за прошлые сутки, 4 ноября, обнародовал глава Генеральной дирекции Минздрава Франции Жером Саломон, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, анализы 58 046 человек дали вчера положительный результат на коронавирус, в больницы поступили еще 3 тысячи новых пациентов с коронавирусом.

Это – самый высокий показатель во Франции с момента начала пандемии. По словам чиновника, эпидемиологическая ситуация в стране "серьезная". Он отметил, что 85% коечного фонда страны уже задействовано.

"Франция – страна в Европе, которая насчитывает самое большое число случаев коронавируса, – указал он. – Эта вторая волна затронула всю территорию. Все регионы оказались затронуты, даже те, которые мало пострадали в первую волну".

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За время пандемии во Франции зафиксировано более 1,5 млн случаев COVID-19. Свыше 38 тыс. человек скончались вследствие заражения инфекцией.

Напомним, Франция намерена отправить часть пациентов с коронавирусом на лечение в Германию, поскольку в больницах страны катастрофически не хватает мест.

Также напомним, во Франции 30 октября вступил в силу общенациональный карантин. Ужесточить ограничения решили в связи с неконтролируемым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция коронавирус антирекорд COVID-19
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