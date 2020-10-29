Макрон объявил общенациональный карантин: что ждет французов

Во Франции в ночь с четверга на пятницу, 30 октября, вступит в силу общенациональный карантин. Ужесточить ограничения решили в связи с неконтролируемым ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.

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Об этом заявил в среду в телеобращении президент Эммануэль Макрон, передает Euronews.

По словам французского лидера, распространение вируса во Франции превзошло "самые пессимистические прогнозы", а введенные за последние несколько недель ограничения, в том числе комендантский час в некоторых из наиболее пострадавших районов страны, оказались недостаточными.

Подобный локдаун ранее вводился во Франции весной, нынешний, предварительно, продлится до 1 декабря.

Подробную информацию о вводимых мерах Макрон пообещал озвучить в четверг, 29 октября, но во время своего сегодняшнего выступления назвал некоторые новые правила:

Вводится удаленная работа, там, где это возможно.

Рестораны, бары и большинство магазинов закроются.

Учреждения, деятельность которых важна для экономики, будут работать.

Обучение в университетах будет дистанционным.

Школы, сады и ясли остаюся открытыми.

Для всех, кто въезжает в страну, будет введено обязательное экспресс-тестирование.

Чтобы выйти из дома по уважительной причине (посещений врача, покупка продуктов, помощь людям, которые в ней нуждаются), надо будет заполнить специальную форму (так уже было во время первого карантина в стране).

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В то же время правительство постарается компенсировать ущерб от карантина некоторым категориям:

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Будет разработан "специальный план" для помощи самозанятым, владельцам магазинов и другим мелким бизнесам, на которых финансово сказывается изоляция.

Работники, которые не смогут работать, получат выплаты на покрытие расходов и арендную плату в ближайшие недели.

Макрон пообещал пересматривать карантинные правила каждые 15 дней.

"Давайте продержимся 15 дней. Если в течение 15 дней мы сможем лучше контролировать ситуацию, мы сможем переоценить ситуацию и, надеюсь, открыть несколько магазинов, особенно в этот важный период перед рождественскими праздниками", – сказал президент.

Отметим, во вторник во Франции было зарегистрировано 33000 новых случаев заражения вирусом, смертность от COVID-19 в стране в настоящее время находится на самом высоком уровне с момента пика пандемии в апреле.

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