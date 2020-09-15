Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины": видео

В Европарламенте прошло обсуждение ситуации в Беларуси

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя ситуацию в Беларуси, оговорился и назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".

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"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины", - заявил он во время выступления на сессии Европарламента.

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Только после смешков в зале Боррель поправился: "Конечно, Беларуси, о чем я только думал".

Видео: Пул №3/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", 19 августа состоялся саммит лидеров страны-членов Евросоюза по белорусскому кризису. Итоги заседания неутешительны для Минска – Лукашенко назвали нелегитимным и согласились на санкции.

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Однако появился один любопытный нюанс: европейский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Греция и/или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции.

Тем временем белорусская оппозиция начала готовить документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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