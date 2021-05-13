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Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19 (фото)

13 мая, 02:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Гебрейесус призвал поскорее обеспечить вакцинами от коронавируса все страны мира, а тех, у кого уже есть возможность, вакцинироваться

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 12 мая, прошел вакцинацию от коронавируса в Университетской клинике Женевы.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня подошла моя очередь привиться от COVID-19 в клинике Женевы. Вакцины спасают жизни", - написал Гебрейесус.

Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это.

"Если вы, как и я, живете в стране, где есть вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда придет ваша очередь", – написал глава ВОЗ.

В то же время Гебрейесус не уточнил, какой именно вакциной от коронавируса ему сделали прививку.

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Напомним, независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.

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Мы также сообщали, что недавно появилась теория заговора, сторонники которой утверждают, что ВОЗ знала о будущей пандемии или даже ее спровоцировала.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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