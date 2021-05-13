Глава ВООЗ вакцинувалася від COVID-19 (фото)

Гебреєсус закликав якнайшвидше забезпечити вакцинами від коронавірусу всі країни світу, а тих, у кого вже є можливість, вакцинуватися

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у середу, 12 травня, пройшов вакцинацію від коронавірусу в Університетській клініці Женеви.

Реклама

Про це він повідомив у Twitter.



"Сьогодні підійшла моя черга зробити щеплення від COVID-19 у клініці Женеви. Вакцини рятують життя", – написав Гебреєсус.



Він додав, що вакцинами проти COVID-19 слід забезпечити якомога швидше всі країни світу, і закликав тих людей, у яких є можливість вакцинуватися, зробити це.

"Якщо ви, як і я, живете в країні, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли прийде ваша черга", – написав глава ВООЗ.

Водночас Гебреєсус не уточнив, якою саме вакциною від коронавірусу йому зробили щеплення.

Реклама

Нагадаємо, незалежна комісія з боротьби з пандемією вважає, що ВООЗ занадто пізно оголосила глобальну надзвичайну ситуаціючерез COVID-19 – якби світ відреагував на пандемію коронавірусу швидше і більш комплексно, можна було б уникнути загибелі мільйонів людей.

Ми також повідомляли, що нещодавно з'явилася теорія змови, прихильники якої стверджують, що ВООЗ знала про майбутню пандемії або навіть її спровокувала.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу