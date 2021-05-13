Русский
$ 27,63
33,5
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Глава ВООЗ вакцинувалася від COVID-19 (фото)

13 травня, 02:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Гебреєсус закликав якнайшвидше забезпечити вакцинами від коронавірусу всі країни світу, а тих, у кого вже є можливість, вакцинуватися

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у середу, 12 травня, пройшов вакцинацію від коронавірусу в Університетській клініці Женеви.

Реклама

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні підійшла моя черга зробити щеплення від COVID-19 у клініці Женеви. Вакцини рятують життя", – написав Гебреєсус.

Він додав, що вакцинами проти COVID-19 слід забезпечити якомога швидше всі країни світу, і закликав тих людей, у яких є можливість вакцинуватися, зробити це.

"Якщо ви, як і я, живете в країні, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли прийде ваша черга", – написав глава ВООЗ.

Водночас Гебреєсус не уточнив, якою саме вакциною від коронавірусу йому зробили щеплення.

В тренді
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)
Реклама

Нагадаємо, незалежна комісія з боротьби з пандемією вважає, що ВООЗ занадто пізно оголосила глобальну надзвичайну ситуаціючерез COVID-19 – якби світ відреагував на пандемію коронавірусу швидше і більш комплексно, можна було б уникнути загибелі мільйонів людей.

Ми також повідомляли, що нещодавно з'явилася теорія змови, прихильники якої стверджують, що ВООЗ знала про майбутню пандемії або навіть її спровокувала.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літо
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літоТранспорт
Євросоюз створює
Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa – що таке European Payment InitiativeБізнес
ЄС збирається відкрити кордони для туристів – впустять не всіх
ЄС збирається відкрити кордони для туристів – впустять не всіхЄвросоюз
Дуда обрадував Зеленського – на саміті НАТО обговорять вступ України
Дуда обрадував Зеленського – на саміті НАТО обговорять вступ УкраїниВлада
Коротко й до суті. Історичне примирення, вступ до ЄС та НАТО – день Зеленського в Польщі
Коротко й до суті. Історичне примирення, вступ до ЄС та НАТО – день Зеленського в ПольщіУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти